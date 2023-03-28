Мамина куколка: Фриске нарядила подросшую дочку-пухляшку в костюм цвета мандарина — вкусняшка

Наталья Фриске с дочкой Луной

Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети

Наталья Фриске засняла годовалую Луняшу на прогулке.

Сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, уже почти год наслаждается своим статусом молодой мамы. Очаровательная пухляшка Луна сделала счастливой Наталью Фриске и ее родителей, потерявших дочь и лишенных возможности видеться с внуком Платоном.

Наталья Фриске хочет, чтобы ее радость разделяли и подписчики. Она часто показывает Луну на своей странице в соцсети.

На этот раз Наталья Фриске засняла, как красиво она нарядила Луну на весеннюю прогулку. Малышка облачена в костюм мандаринового оттенка и бирюзовую курточку. Выглядит крошка очаровательно и даже вкусно.

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Дочь Натальи Фриске Луна. Фото: соцсети

Напомним, дочь Натальи Фриске появилась на свет 8 апреля 2022 года. Через несколько дней у Луны первый день рождения в жизни, ей исполнится годик.

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