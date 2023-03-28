Самбурская показала «стальной орех», встав на четвереньки: зрелище не для всех

Настасья Самбурская снимается в кино. Многие зрители ее знают по сериалу «Универ». Она не только продолжает участвовать в съемках, но и порой поет на сцене. Пока лишь в личной жизни актриса не добилась успеха. Она признается, что к женихам у нее много требований. Звезда хорошо зарабатывает и следить за фигурой, поэтому ищет не менее успешного спутника.
В последнее время Самбурская особое внимание уделяет внешности. Она регулярно тренируется, чтобы оставаться в форме. На этот раз актриса решила поделится домашними кадрами. Она в тугих лосинах и топе встала на четвереньки, продемонстрировав ягодицы. Настасья поднимала ногу, выполняя упражнение.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит артистка в 36 лет.
«Ох, она робот?», «Вид сзади впечатляющий», «Когда прокачала все», «Ну мужчины будут боятся подойти», «Орех выше всяких похвал», «Какая мощь», — стали писать в Сети.