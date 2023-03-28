Самбурская показала «стальной орех», встав на четвереньки: зрелище не для всех

В последнее время Самбурская особое внимание уделяет внешности. Она регулярно тренируется, чтобы оставаться в форме. На этот раз актриса решила поделится домашними кадрами. Она в тугих лосинах и топе встала на четвереньки, продемонстрировав ягодицы. Настасья поднимала ногу, выполняя упражнение.

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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит артистка в 36 лет.