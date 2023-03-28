Домашний торт, семья за столом: Подольская вместе с сыном поздравила Преснякова-старшего с 77-летием

Владимир Пресняков-младший в свои 54 года продолжает выступать и зажигать на вечеринках. Он уже давно счастлив в браке с Натальей Подольской. Пара воспитывает двоих сыновей: семилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Примечательно, что супруги часто выходят в свет и даже выступают вместе.
На этот раз папа Преснякова отметил свой день рождения. Ему исполнилось 77 лет. От вечеринки именинник отказался, но приехал в гости к сыну. Подольская устроила застолье в честь именинника. Она не стала наряжаться и даже от макияжа отказалась.
Маленький Иван выбежал, чтобы поздороваться с бабушкой и дедушкой. Когда все сели за стол, Наталья принесла торт, который был украшен свечкой в виде цифры 2.
«Только такая свечка была», – призналась она.
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Пресняков-старший загадал желание. родные спели для него песню. Вечером было много смеха и воспоминаний.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Иван похож на своего дедушку. Именинник всех поразил тем, как бодро выглядит в 77 лет.