Домашний торт, семья за столом: Подольская вместе с сыном поздравила Преснякова-старшего с 77-летием

На этот раз папа Преснякова отметил свой день рождения. Ему исполнилось 77 лет. От вечеринки именинник отказался, но приехал в гости к сыну. Подольская устроила застолье в честь именинника. Она не стала наряжаться и даже от макияжа отказалась.

Маленький Иван выбежал, чтобы поздороваться с бабушкой и дедушкой. Когда все сели за стол, Наталья принесла торт, который был украшен свечкой в виде цифры 2.

«Только такая свечка была», – призналась она.

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