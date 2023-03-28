«Я не тряпка, чтобы об меня вытерли ноги и пошли по своим делам»: Африкантова оправдалась за месть Капаклы после измены

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова переживает личную драму. В ответ на измену ей мужа Романа Капаклы и его рассказы о нынешней счастливой жизни Марина Африкантова раскрывает правду о своем браке с Ромой.

Оказывается, Капаклы поднимал руку на Африкантову. В Сети Марину Африкантову, показавшую следы побоев, обвинили в том, что она — мстительная дамочка.

Одна из подписчиц заявила Марине, что не ожидала от нее подобного поведения, считала, что та будет сидеть и плакать в уголке.

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