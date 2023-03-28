«Народная бабушка» Галина Стаханова рассказала о своей пенсии

Галина Стаханова — «народная бабушка» — сыграла более 200 ролей в фильмах и сериалах, однако званий у нее нет, а значит — пенсия маленькая. 82 летняя звезда рассказала:

«Моя пенсия где-то 25 тысяч рублей в месяц. Хватает, чтобы заплатить за квартиру, за свет, за телефон… Лекарства дорогие у меня очень. Много на них уходит — тысяч десять в месяц! Я принимаю и от гипертонии, и от сердечка…»

По словам актрисы, ей бы хватило 50 тысяч в месяц, чтобы не чувствовать себя обделенной. Никаких надбавок ей не полагается:

«Я же не заканчивала ничего. У меня часто спрашивают: «Вы — народная?» Я отвечаю правду, что у меня нет званий. Я — самородок, артистка из народа. Народная, но не народная».

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Галина Константиновна рада, что пока еще может сниматься. Кроме того, ее приглашают на телешоу — это тоже «прибавка» к пенсии. При этом она признается, что со здоровьем у нее серьезные проблемы.