Пресняков зажег на танцполе, а Билан растрогал: Гагарина в платье с перьями с размахом отметила 36-летие

Полина Гагарина уже много лет выступает на сцене. Она смогла стать одной из самых популярных исполнительниц в России. Артистка продолжает давать концерты и выпускать песни. После развода с Дмитрием Исхаковым она не рассказывает о личной жизни. 27 марта звезда с размахом отметила свой день рождения в Москве.
Для такого случая Полина выбрала платье-бюстье с перьями. Наряд в цвете «муссон». Она подчеркнула свою изящную фигуру. Певица устроила танцевальный баттл. 15-летний сын Андрей не только танцевал, но и спел с мамой.
Победителем на танцполе оказался Владимир Пресняков, который в 54 года всем утер нос. Многие гости к этот вечер пели для именинницы. Особенно ее растрогал Дима Билан, который вручил ей хрустальную розу.
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«Дорогая Полина! С днем рождения! Рад быть с тобой в твой праздник! От всей души желаю тебе того, о чем ты мечтаешь и чего хочешь достичь! Бесконечной весны в твоей душе, крепкого здоровья, взаимной любви и музыки, музыки, музыки! Ты — удивительная, потрясающая девушка, заботливая мама!
Ты много всего сделала и преодолела, наслаждайся жизнью, ведь все самое лучшее ждет тебя еще впереди», — сказал Билан.
«Это был душевный сумасшедший танцевальный музыкальный сюрпризный день рождения! Что ж! Как встретишь — так и проведешь! Да будет так! Спасибо всем, кто был! Я вас люблю», — написала Полина.
Поклонники поздравили ее с радостным событием. Многие отметили, что в 36 лет она выглядит сногсшибательно.