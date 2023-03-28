Пресняков зажег на танцполе, а Билан растрогал: Гагарина в платье с перьями с размахом отметила 36-летие

Для такого случая Полина выбрала платье-бюстье с перьями. Наряд в цвете «муссон». Она подчеркнула свою изящную фигуру. Певица устроила танцевальный баттл. 15-летний сын Андрей не только танцевал, но и спел с мамой.

Победителем на танцполе оказался Владимир Пресняков, который в 54 года всем утер нос. Многие гости к этот вечер пели для именинницы. Особенно ее растрогал Дима Билан, который вручил ей хрустальную розу.

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