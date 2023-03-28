«Говорил, что с Мусульбес ничего не было!»: Капаклы высмеяли после злобных слов об Африкантовой

Экс-участник «Дома-2» Роман Капаклы после обвинений Марины Африкантовой в избиении, вышел на связь с подписчиками. В телеграм-канале он оставил видео-сообщение, в котором не то, чтобы опровергал историю с насилием над Мариной Африкантовой, а скорее, был взбешен тем, что она об этом рассказала общественности.

Возмущенный до предела Роман Капаклы заявил, что Марина Африкантова мешает ему транслировать его нынешнюю счастливую жизнь на Бали с Таней Мусульбес.