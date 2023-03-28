«Говорил, что с Мусульбес ничего не было!»: Капаклы высмеяли после злобных слов об Африкантовой

Экс-участник «Дома-2» Роман Капаклы после обвинений Марины Африкантовой в избиении, вышел на связь с подписчиками. В телеграм-канале он оставил видео-сообщение, в котором не то, чтобы опровергал историю с насилием над Мариной Африкантовой, а скорее, был взбешен тем, что она об этом рассказала общественности.
Возмущенный до предела Роман Капаклы заявил, что Марина Африкантова мешает ему транслировать его нынешнюю счастливую жизнь на Бали с Таней Мусульбес.
«У меня сейчас искреннее желание раздолбать ее. Я понимаю ее мотивы, но я не хочу лить эту грязь. Я хочу транслировать свою счастливую жизнь. По-хорошему, надо выйти и размотать ее, но тогда грязь будет литься еще больше», - высказался Роман Капаклы.
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Но в Сети Роме Капаклы тут же напомнили, что примерно с таким же остервенением и пеной у рта он доказывал совсем недавно, что у него с Таней Мусульбес ничего нет и быть не может.
«Рома – актер. Так же, как и говорил, что с Таней Мусульбес ничего не было. Был такой же возмущенный. Может, лучше в театральный?», «Тебе никто не верит, Рома, ты уже обделался. Обелиться уже не получится», «Значит, ты, еще женатый человек, будешь выкладывать свою счастливую жизнь, а она просто должна в одиночку плакать? Ну, ничего себе, ты веселый мужик», - высказались в Сети.