Тимати потратил 725 миллионов рублей, чтобы попасть в круг избранных

Тимати всегда славился своей любовью к дорогим автомобилям и предметам искусства, фанаты уже к этому привыкли. Но на этот раз рэпер превзошел самого себя.

Музыкант похвастался в соцсети новеньким Lamborghini Veneno Roadster: таких в мире всего четыре. «Пропуск» в круг избранных обошелся Тимуру в кругленькую сумму, рэпер потратил 725 миллионов рублей.