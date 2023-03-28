Тимати потратил 725 миллионов рублей, чтобы попасть в круг избранных

Тимати. Фото: Global Look Press

Тимати. Фото: Global Look Press

Рэпер прибрел новый Lamborghini Veneno Roadster.

Тимати всегда славился своей любовью к дорогим автомобилям и предметам искусства, фанаты уже к этому привыкли. Но на этот раз рэпер превзошел самого себя.

Музыкант похвастался в соцсети новеньким Lamborghini Veneno Roadster: таких в мире всего четыре. «Пропуск» в круг избранных обошелся Тимуру в кругленькую сумму, рэпер потратил 725 миллионов рублей. 

«Veneno Roadster ¼», — подписал свой пост в соцсетях артист, сообщая всем о своем удачном вложении.

Тимати. Фото: соцсети

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