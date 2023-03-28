Голубоглазая куколка: Галина Юдашкина запечатлела нарядную дочку Агату с братьями за скромным праздничным столом

Недавно Галина переехала с семьей в Дубай. Там она с мужем растит детей. Однако Юдашкин регулярно прилетает, чтобы проведать своих внуков. 28 марта в семье отметили радостное событие. Аркадию исполнилось пять лет. Родители не стали устраивать большого праздника.

Дочка кутюрье засняла детей за столом, где стоял кексик со свечкой. Агата была в платье и с повязкой-бантом на голове в тон голубых глаз. Именинник и его брат сидели рядом.

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