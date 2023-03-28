Голубоглазая куколка: Галина Юдашкина запечатлела нарядную дочку Агату с братьями за скромным праздничным столом

Марина Юдашкина давно состоит в браке с Валентином Юдашкиным. Она стала главной поддержкой и опорой для модельера. Они не только создали модный дом, но и вырастили дочку Галину, которая теперь помогает заправлять бизнесом. Наследница подарила мужу троих детей — Анатолия-Авраама, Аркадия-Аарона, Агату Ариеллу.
Недавно Галина переехала с семьей в Дубай. Там она с мужем растит детей. Однако Юдашкин регулярно прилетает, чтобы проведать своих внуков. 28 марта в семье отметили радостное событие. Аркадию исполнилось пять лет. Родители не стали устраивать большого праздника.
Дочка кутюрье засняла детей за столом, где стоял кексик со свечкой. Агата была в платье и с повязкой-бантом на голове в тон голубых глаз. Именинник и его брат сидели рядом.
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Дети Галины Юдашкиной. Фото: соцсети звезды
«С днем рождения Ари! Моя любовь, моя душа, мое все! Целых 5 лет! Мы с папой тебя очень любим, сделаем все, чтобы ты был самый счастливый ребенок!» — написала Галина.
Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что малыши очень похожи на дедушку, а вот внучка пошла в бабушку.
«Ааа! Какие классные, Гальчик», «Внученька — копия бабушки», «Это Марина и Валюша в одном целом», «Надо же, детки все трое и все разные», — стали писать подписчики.