Тодоренко в блузке с разрезами и кожаных лосинах появилась на премии с Топаловым: козырнула точеными формами

На этот раз Тодоренко решила провести вечер без детей. Она отправилась на премию VOICE «10 лучших пар». Телеведущая для такого случая выбрала смелую блузку с разрезами и кожаные лосины. Она подчеркнула свои постройневшие формы. Топалов оделся с ней в одной гамме. Влюбленные вместе красовались на ковровой дорожке, а затем получили одну из наград.

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