Тодоренко в блузке с разрезами и кожаных лосинах появилась на премии с Топаловым: козырнула точеными формами

Регина Тодоренко уже давно строит карьеру. Она стала известной телеведущей. В свои 32 года артистка уже воспитывает двоих детей: Михаила и Мира. Несмотря на то, что наследники требуют много внимания, Регина вернулась к работе спустя месяц после родов. Она активно снимается в шоу «Маска» и других проектах.
На этот раз Тодоренко решила провести вечер без детей. Она отправилась на премию VOICE «10 лучших пар». Телеведущая для такого случая выбрала смелую блузку с разрезами и кожаные лосины. Она подчеркнула свои постройневшие формы. Топалов оделся с ней в одной гамме. Влюбленные вместе красовались на ковровой дорожке, а затем получили одну из наград.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Она смогла произвести впечатление на публику. «Какие классные», «Регина, как всегда, даже сказать ничего не дает», «Этот наряд лучше, тех несуразных платьев», «Что за конфетка», «Как же вы хороши», «Без детей словно счастливее», — стали писать подписчики.