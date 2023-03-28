Темные волосики, пухлые щечки: избранник Ефременковой Мондезир укачал одного из сыновей-близнецов на руках — сладкий пупсик

Юлия Ефременкова и Мондезир

Юлия Ефременкова и Мондезир. Фото: соцсети

Экс-участник «Дома-2» Мондезир понежничал на камеру с маленьким наследником.

Бывший участник «Дома-2» Мондезир демонстрирует всем, что он хороший, заботливый и весьма любвеобильный отец. Избранник Юлии Ефременковой Мондезир часто делится в соцсетях видео и фото с участием сыновей-близнецов, представая на этих кадрах весьма трепетным папашей младенцев.

На этот раз Мондезир показал, как укачал на руках одного из сыновей близнецов. В кадре видны темные волосики и пухлые щечки крохи.

«Спит котенок мой. Сыночек. Даже сквозь сон что-то чувствует. Безумно люблю», — тихим голосом произнес Мондезир.

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Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и Мондезира появились на свет 22 сентября. Малышам уже чуть больше полугода.

Мондезир на руках с одним из сыновей-близнецов. Фото: соцсети

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