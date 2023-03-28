Темные волосики, пухлые щечки: избранник Ефременковой Мондезир укачал одного из сыновей-близнецов на руках — сладкий пупсик

Бывший участник «Дома-2» Мондезир демонстрирует всем, что он хороший, заботливый и весьма любвеобильный отец. Избранник Юлии Ефременковой Мондезир часто делится в соцсетях видео и фото с участием сыновей-близнецов, представая на этих кадрах весьма трепетным папашей младенцев.

На этот раз Мондезир показал, как укачал на руках одного из сыновей близнецов. В кадре видны темные волосики и пухлые щечки крохи.