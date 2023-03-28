Юта исполнила песню «За жизнь» в сопровождении хора и оркестра

Певица Юта представила свой новый клип с названием «За жизнь», в который вошли кадры хроники времен Великой Отечественной войны. Артистка исполнила песню вместе с Ансамблем песни и пляски Западного военного округа. Благодаря суровым мужским голосам и мощному оркестру песня получила совершенно новое звучание.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Призывы «бей в набат» и «вставай!» адресованы всем нам… Жизнь каждый день испытывает нас на прочность. Это наша судьба, и у России нет другого выбора», — пояснила певица.

Ролик «За жизнь» в телеграм-канале Юты уже за первый час собрал сотни тысяч просмотров.