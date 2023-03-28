«Приползет на коленях»: Марина Африкантова из «Дома-2» высказалась о мольбах к ней Ромы Капаклы

Марина Африкантова и Рома Капаклы

Марина Африкантова и Рома Капаклы. Фото: соцсети

Экс-участница реалити-шоу Марина Африкантова рассказала, как намерена поступить.

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова устроила интерактив с подписчиками в соцсетях. Во время него Марина Африкантова ответила на вопросы, которые волнуют ее аудиторию. 

Разумеется, почти все они касались ситуации, связанной с изменой Ромы Капаклы Марине с Таней Мусульбес.

В частности, подписчиков интересовала, простит ли Марина Африкантова Рому Капаклы, если он будет просить прощения.

«Марина, а если приползет на коленях. Примешь?» - спросили у Африкантовой.

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Марина Африкантова дала понять, что даже не сомневается в том, что так и будет. И она обязательно получит шанс отыграться за всю ту боль, которую ей причинил Рома Капаклы.

«Ахаха, конечно, приползет. Нет, конечно!» - ответила Марина Африкантова.

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