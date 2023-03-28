«Приползет на коленях»: Марина Африкантова из «Дома-2» высказалась о мольбах к ней Ромы Капаклы

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова устроила интерактив с подписчиками в соцсетях. Во время него Марина Африкантова ответила на вопросы, которые волнуют ее аудиторию.

Разумеется, почти все они касались ситуации, связанной с изменой Ромы Капаклы Марине с Таней Мусульбес.

В частности, подписчиков интересовала, простит ли Марина Африкантова Рому Капаклы, если он будет просить прощения.