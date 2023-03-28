Нашла счастье после 50: Дженнифер Лопес в платье в пол слилась в нежном поцелуе с Беном Аффлеком на премьере нового фильма

Дженнифер Лопес давно стала популярной певицей. Она продолжает не только выпускать песни, но и сниматься в кино. А в 2022 года артистка вышла замуж за Бена Аффлека, с которым возобновила отношения после длительного перерыва. Теперь супруги зачастую выходят в свет вместе. Однако после премии «Грэмми» начали ходить слухи о размолвки из-за грустного лица актера.
В Лос-Анджелесе накануне прошла премьера фильма «Воздух», режиссером которого выступил Бен. На красной дорожке он появился вместе с женой. Лопес блистала в силуэтном платье в пол итальянского дизайнера Антонио Гримальди. А вот Аффлек был в черном костюме и ботинках. Влюбленные не удержались и с нежностью поцеловались на публике.
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Пользователи Сети восхитились трогательными отношениями. Многие осыпали комплиментами Лопес, которая после 50 лет остается в отличной форме и смогла обрести счастье в личной жизни. Певица развеяла все слухи о шатких отношениях с мужем. На премьере Аффлек выглядел расслабленными и практические не переставал улыбаться.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Global Look Press