Нашла счастье после 50: Дженнифер Лопес в платье в пол слилась в нежном поцелуе с Беном Аффлеком на премьере нового фильма

В Лос-Анджелесе накануне прошла премьера фильма «Воздух», режиссером которого выступил Бен. На красной дорожке он появился вместе с женой. Лопес блистала в силуэтном платье в пол итальянского дизайнера Антонио Гримальди. А вот Аффлек был в черном костюме и ботинках. Влюбленные не удержались и с нежностью поцеловались на публике.

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