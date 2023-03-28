Нашла счастье после 50: Дженнифер Лопес в платье в пол слилась в нежном поцелуе с Беном Аффлеком на премьере нового фильма

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Global Look Press

Певица пришла поддержать мужа на показе спортивной драмы «Воздух». Они затмили всех на красной дорожке.

Дженнифер Лопес давно стала популярной певицей. Она продолжает не только выпускать песни, но и сниматься в кино. А в 2022 года артистка вышла замуж за Бена Аффлека, с которым возобновила отношения после длительного перерыва. Теперь супруги зачастую выходят в свет вместе. Однако после премии «Грэмми» начали ходить слухи о размолвки из-за грустного лица актера.

В Лос-Анджелесе накануне прошла премьера фильма «Воздух», режиссером которого выступил Бен. На красной дорожке он появился вместе с женой. Лопес блистала в силуэтном платье в пол итальянского дизайнера Антонио Гримальди. А вот Аффлек был в черном костюме и ботинках. Влюбленные не удержались и с нежностью поцеловались на публике. 

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Пользователи Сети восхитились трогательными отношениями. Многие осыпали комплиментами Лопес, которая после 50 лет остается в отличной форме и смогла обрести счастье в личной жизни. Певица развеяла все слухи о шатких отношениях с мужем. На премьере Аффлек выглядел расслабленными и практические не переставал улыбаться. 

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Global Look Press

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