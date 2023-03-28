Светлые волосы, карие глаза, точеный носик: Ангелина Монах показала дочурку-куколку от Степы Меньщикова – сплошное очарование

Бывшие участники «Дома-2», супруги Степан Меньщиков и Ангелина Монах уже довольно продолжительное время живут в разных странах. Ангелина Монах вместе с дочкой Степанией улетела в Таиланд, здесь у Ангелины живут дочери и родители, здесь у нее есть собственное риэлторское агентство. Степан Меньщиков остался в Москве и пока воссоединяться с женой и дочкой не спешит.

Ангелина Монах в Таиланде чувствует себя явно лучше, чем в промозглой Москве. В ее микроблоге стали появляться позитивные видео, в которых всегда участвует дочка Степания. Малышка, которой нет еще и трех лет, восхищает поклонников. Они признаются, что очарованы девочкой, которая растет настоящей красавицей.

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