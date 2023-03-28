Семейная поездка: Савельева и Сафонов вместе с подросшим сыном отметились в Иерусалиме

Саша Савельева много лет выступала с группой «Фабрика». Она стала строить сольную карьеру, когда стала мамой. Певица счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. У них подрастает сын Леон. Лицо мальчика пара до сих пор скрывает. Хотя на днях наследнику супругов исполнилось четыре года. Праздник они устроили в Израиле, где находятся несколько месяцев.
Накануне Саша отправилась в Иерусалим. Она посетила стену плача, а также увидела церемонию с раввином. Певица запечатлелась с Сафоновым и подросшим сыном. Мальчик не хотел спокойно сидеть на руках. Артистка ностальгировала, так как 14 лет назад была в Иерусалиме, когда познакомилась с будущим мужем.
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«Это была первая совместная поездка, знакомство с его семьей. Это очень символично — сейчас мы приехали уже со своей семьей с Леоном», — заявила звезда.
Саша Савельева с мужем и сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Савельева. Многие также отметили, что Сафонов улыбался и выглядел счастливым. «Какие красивые», «Это чудесно», «Такая крутая семья», «Вот это гармония», «Леон точно счастливый мальчик», — стали писать подписчики.