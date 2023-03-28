Семейная поездка: Савельева и Сафонов вместе с подросшим сыном отметились в Иерусалиме

Накануне Саша отправилась в Иерусалим. Она посетила стену плача, а также увидела церемонию с раввином. Певица запечатлелась с Сафоновым и подросшим сыном. Мальчик не хотел спокойно сидеть на руках. Артистка ностальгировала, так как 14 лет назад была в Иерусалиме, когда познакомилась с будущим мужем.

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