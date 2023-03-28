«Я реально не хочу ворошить это дерьмо»: Рома Капаклы отреагировал на обвинения Марины Африкантовой в побоях

Бывший участник «Дома-2» Рома Капаклы эмоционально ответил на обвинения, которые выдвинула против него Марина Африкантова. Она начала посвящать поклонников в детали ее семейной жизни с Ромой Капаклы, рассказав, что тот поднимал на нее руку.

Капаклы отреагировал длинным монологом, давая понять, что ошарашен происходящим. Он заявил, что хочет транслировать свою счастливую жизнь, а Африкантова вставляет ему палки в колеса.