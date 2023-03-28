«Я реально не хочу ворошить это дерьмо»: Рома Капаклы отреагировал на обвинения Марины Африкантовой в побоях

Бывший участник «Дома-2» Рома Капаклы эмоционально ответил на обвинения, которые выдвинула против него Марина Африкантова. Она начала посвящать поклонников в детали ее семейной жизни с Ромой Капаклы, рассказав, что тот поднимал на нее руку.
Капаклы отреагировал длинным монологом, давая понять, что ошарашен происходящим. Он заявил, что хочет транслировать свою счастливую жизнь, а Африкантова вставляет ему палки в колеса.
«Я просто в ужасе сейчас. У меня аж сердце заколотилось. Меня аж трясет. Это что она выложила? Вот что мне сейчас делать? Я реально не хочу ворошить это дерьмо. Но она переходит просто все грани. Началось вранье уровня «бог».
Я сижу уже десять минут и пытаюсь себя успокоить, чтобы не наговорить лишнего. У меня сейчас искреннее желание раздолбать ее. Я понимаю ее мотивы, но я не хочу лить эту грязь.
Я хочу транслировать свою счастливую жизнь. По-хорошему, надо выйти и размотать ее, но тогда грязь будет литься еще больше», — высказался Рома Капаклы.
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Напомним, Марина Африкантова накануне показала в микроблоге архивное фото со следами побоев. Она уточнила, что когда-то давно размещала этот снимок, сказав тогда, что упала в ванной. Теперь же Марина Африкантова раскрыла правду — увечья ей нанес Рома Капаклы, в порыве гнева он тащил Марину волоком.