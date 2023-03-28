71-летняя Наталия Белохвостикова экстренно госпитализирована

Пока сама Белохвостикова пока на связь с представителями СМИ не выходила. Так что о текущем самочувствии актрисы ничего не известно, пишет Telegram-канала «112».

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Напомним, что в 2019 году артистка перенесла операцию на сердце. Тогда она прошла лечение, но вскоре оказалась в реанимации. У нее было нарушение сердечного ритма. А вот в последнее время легенда кино не появлялась на публике. Известно, что у нее напряженные отношения с родными.