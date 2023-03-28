Диана Гурцкая рассказала о своем детстве, проведенном в интернате

Диана Гурцкая откровенно рассказала о своем детстве. По ее словам, она давно привыкла жить, ничего не боясь, и научилась принимать ситуации, которые невозможно изменить, со смирением.

«Несмотря на то, что я родилась незрячей, меня воспринимали как обычного ребенка и в кругу родных, и среди друзей. Меня баловали, наверное, потому что я младшая, но и журили при необходимости, во дворе я тоже играла вместе со всеми. Поэтому я не думала о том, что отличаюсь от других детей», — вспоминает артистка.

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Когда пришло время идти в первый класс, родители отправили девочку в специализированную школу-интернат, расположенную за 500 км от дома.

«Будучи маленькой девочкой, впервые покинувшей семью, я тяжело переживала разлуку. Я благодарна родителям за этот непростой, в первую очередь для них, шаг. Ведь именно с обучения начались мои первые, самые важные шаги в профессии», — поделилась своими воспоминаниями Диана Гурцкая в колонке издания «РИА ФАН».

В заключение певица подчеркнула, что важно жить, радуясь каждому дню и верить, что все усилия обязательно принесут свои плоды.