Витас не сядет за решетку после скандала с чиновником

Певец Витас, у которого произошел конфликт с сотрудником Министерства труда РФ, не окажется в тюрьме, - об этом поведал адвокат Витаса, Сергей Жорин. По его словам, дело Витаса уже находится в архиве, и ему ничего не грозит.

Артист мог оказаться за решеткой за причинение нанесения легких телесных повреждений чиновнику министерства. Инцидент произошел летом прошлого года. Витас пришел вместе с женой в один из столичных караоке-баров. Там же отдыхал госслужащий. Внезапно он начал требовать, чтобы Витас исполнил песню для него. После словесной перепалки певец достал перцовый баллончик и пустил его в ход.

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После разбирательств дело против артиста было закрыто, так как эксперты не нашли особого вреда здоровью чиновника. Если бы экспертиза признала перцовый баллончик оружием, артист мог бы оказаться в заключении на 2 года, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на Telegram-канал Mash.