«Вот это персики»: Тодоренко в платье императрицы с корсетом обнажила «аппетитное» декольте

Для очередных съемок Регина подготовила броский лук. Она облачилась в платье с корсетом и пышной юбкой. Подобные наряды носили императрицы. Телеведущая сделала акцент на своем декольте. Она продемонстрировала пышные полушария груди. Тодоренко воспользовалась шансом, когда ее формы более объемные, так как она еще кормит ребенка.

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