«Вот это персики»: Тодоренко в платье императрицы с корсетом обнажила «аппетитное» декольте

Регина Тодоренко много лет строит карьеру. Она выступает как певица и ведет передачи на телевидении. В 2022 году в ее жизни произошли перемены. Артистка родила второго сына Мира. Теперь она совмещает карьеру и материнство. Порой своих детей звезда даже берет с собой на съемки. Вот уж несколько месяцев она снимается в шоу «Маска».
Для очередных съемок Регина подготовила броский лук. Она облачилась в платье с корсетом и пышной юбкой. Подобные наряды носили императрицы. Телеведущая сделала акцент на своем декольте. Она продемонстрировала пышные полушария груди. Тодоренко воспользовалась шансом, когда ее формы более объемные, так как она еще кормит ребенка.
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Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Регина. Однако изменения в ее фигуре многих ошеломили. «А одеться нормально нельзя?», «Регина, что с грудью? То она есть, то ее нет», «До чего вы — очаровательное создание, дорогая Регина», «Очень глубокое декольте», «Ну какая же красивая», «Вот это персики», — стали писать подписчики.