«Грудь исчезла»: Ольга Бузова в шелковой пижаме на голое тело засветила прелести в постели

На этот раз Ольга отправилась на гастроли. Она выступает с театральной труппой. 28 марта артистка проснулась в гостинице. Она запечатлела себя в постели. Блондинка в шелковом топике и шортиках сверкнула фигурой. От нижнего белья она отказалась. Бузова призналась, что почти не спала, поэтому выглядит не лучшим образом. Однако она распахнула одеяло и блеснула бедрами на камеру.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».