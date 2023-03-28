«Грудь исчезла»: Ольга Бузова в шелковой пижаме на голое тело засветила прелести в постели

Ольга Бузова давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Она привыкла к постоянному вниманию к своей персоне. Телеведущая старается всегда выглядеть безупречно. Она редко устраивает себе отпуск, но недавно артистка на два дня вырвалась в Сочи, где каталась на лыжах и парилась в бане. Звезда без стеснения оголяет свои прелести.
На этот раз Ольга отправилась на гастроли. Она выступает с театральной труппой. 28 марта артистка проснулась в гостинице. Она запечатлела себя в постели. Блондинка в шелковом топике и шортиках сверкнула фигурой. От нижнего белья она отказалась. Бузова призналась, что почти не спала, поэтому выглядит не лучшим образом. Однако она распахнула одеяло и блеснула бедрами на камеру.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были удивлены. Многие отметили, что Ольга стала выглядеть иначе. «Ой, грудь исчезла», «Без макияжа и фотошопа вообще другая», «Ну прям утро. Однако от фильтров не отказалась», «Без белья, как всегда», «Тут лифчик бы не помешал», — стали писать подписчики.