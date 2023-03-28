И все-таки вместе: Капаклы понежился в ресторане с разлучницей Мусульбес — накормил

Роман Капаклы поделился редкими кадрами, на которых он предстал с Татьяной Мусульбес. Девушку поклонники Марины Африкантовой уже прозвали разлучницей. Именно с Таней красавчик-брюнет изменял своей жене.

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Капаклы в очередной раз подтвердил роман с Татьяной Мусульбес, парочка отдыхает в теплых краях. В компании друзей влюбленные поужинали в фешенебельном ресторане. Роман залюбовался молоденькой избранницей, пока та лакомилась деликатесами.

«Вкусненько тебе?» — мурлыкал Капаклы, показав в кадре жующую Татьяну.

Девушка только кивнула, щурясь от удовольствия. Похоже, что Роману удалось найти ключик к Мусульбес.