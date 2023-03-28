И все-таки вместе: Капаклы понежился в ресторане с разлучницей Мусульбес — накормил

Роман Капаклы поделился редкими кадрами, на которых он предстал с Татьяной Мусульбес. Девушку поклонники Марины Африкантовой уже прозвали разлучницей. Именно с Таней красавчик-брюнет изменял своей жене.
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Капаклы в очередной раз подтвердил роман с Татьяной Мусульбес, парочка отдыхает в теплых краях. В компании друзей влюбленные поужинали в фешенебельном ресторане. Роман залюбовался молоденькой избранницей, пока та лакомилась деликатесами.
«Вкусненько тебе?» — мурлыкал Капаклы, показав в кадре жующую Татьяну.
Девушка только кивнула, щурясь от удовольствия. Похоже, что Роману удалось найти ключик к Мусульбес.
Ранее в stories микроблога Марина Африкантова призналась, почему не родила ребенка от Романа Капаклы. Участница телестройки посетовала, что в итоге ее бы бросили с малышом.