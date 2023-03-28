SHAMAN: «Собчак все более прямо проявляет свои чувства ко мне»

Известный певец SHAMAN прокомментировал чрезмерное внимание к своей персоне со стороны так называемой журналистки Ксении Собчак. Бывшая ведущая «Дома-2» часто пытается задеть артиста в свойственной себе злобной манере.

«Подозреваю, что Ксения Анатольевна, как говорится, не очень ровно дышит в мою сторону. И с каждым разом она все более прямо проявляет свои чувства», - заявил он в разговоре с Teleprogramma.pro.

То же самое сейчас делает и другая участница «Дома-2» Алена Водонаева. Но SHAMAN признался, что фанаток у него много, и он физически не может всем отвечать.

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