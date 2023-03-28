«Мы с дедушкой любим тебя!»: Юдашкина трогательно поздравила с 5-летием внука — копия кутюрье (фото)

Жена известного российского кутюрье Валентина Юдашкина Марина Юдашкина обратилась с нежными словами к своему внуку Аркаше в день его 5-летия.

Такие слова сейчас редко говорят — о любви, порядочности и чести, предпочитая желать близким деньги и богатство. Вот настоящий пример для подражания.

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«С днем рождения, наш любимый Аркадий! Будь счастлив! Иди по жизни порядочным человеком! Бери от жизни все самое хорошее и занимайся тем, что тебе интересно! Мы с дедушкой любим тебя!» — написала Марина Юдашкина с трогательными словами к внуку в своих социальных сетях.

Избранница известного российского модельера обнародовала фотографию малыша, поразив публику. Фолловеры заметили, что Аркадий растет точной копией своего деда Валентина Юдашкина.