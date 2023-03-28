«Ничего не скажешь»: Самойлова узнала о переписке Джигана с таинственной незнакомкой

Оксана Самойлова застала в машине по радио новости о переписке ее мужа Джигана с таинственной незнакомкой. В разговоре музыкант флиртует с подписчицей и предлагает приехать «позаниматься с ним» спортом.

Сам рэпер назвал скрины с перепиской «галимым фотошопом», да и вообще, в комментарии отметил, что он и пробежки по утрам — вещи несовместимые.

«Какие интересные новости, ничего не скажешь», — заявила Оксана.

Самойлова и Джиган сейчас живут раздельно. Ходят слухи, что пара решила развестись. Что стало причиной разногласий — пара не сообщает.

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