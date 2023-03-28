«В итоге меня бы бросили с ребенком»: Африкантова призналась, почему не родила от Капаклы

Марина Африкантова после измены мужа Романа Капаклы с красоткой Татьяной Мусульбес выплеснула всю правду об отношениях в их семье. Так, в stories микроблога участница телестройки анонимно ответила на вопрос подписчицы о том, почему у них с Капаклы не появились дети.

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