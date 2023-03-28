«В итоге меня бы бросили с ребенком»: Африкантова призналась, почему не родила от Капаклы

Марина Африкантова после измены мужа Романа Капаклы с красоткой Татьяной Мусульбес выплеснула всю правду об отношениях в их семье. Так, в stories микроблога участница телестройки анонимно ответила на вопрос подписчицы о том, почему у них с Капаклы не появились дети.
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«Почему с Ромой не обзавелись ребеночком?» — спросили у Африкантовой.
«Дети — это большая ответственность, и к этому должны быть готовы двое.
А самое главное, как я считаю, мужчина должен быть готов обеспечивать семью, когда мама с малышом в декрете, чтобы она могла все свое время посвящать ребенку, особенно когда он маленький.
Я не хочу ни на кого скидывать ребенка, я хочу заниматься им сама.
Бабушки и дедушки для того, чтобы баловать внуков, а воспитывать должны родители. Поэтому, на мой взгляд, хорошо, что у нас не было детей, а то я бы все тянула, и в итоге меня бы с ребенком бросили», — ответила участница «Дома-2».
Марина Африкантова призналась, почему не стала рожать от Романа Капаклы. Фото: соцсети
Ранее Марина Африкантова дала понять, что терпела побои со стороны мужа. При этом она скрывала то, что он поднимал на нее руку, говоря, что просто упала.