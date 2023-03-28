Все операции завершены! Последние новости о Романе Костомарове на 28 марта

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, к счастью, приходит в себя. Спортсмена отключили от аппарата ИВЛ, он уже дышит самостоятельно.

Источник в больнице сообщил, что Костомарову действительно стало лучше, он даже записал друзьям аудиосообщение из больницы.

«Аппарат искусственной вентиляции легких отключили, трахеостому убрали, все операции завершены!» —заявили kp.ru.

Если все дальше так и пойдет, то Костомарова начнут готовить к протезированию. Из-за сепсиса, напомним, Роману ампутировали ноги по колено и руку по локоть. Но это не помешает спортсмену вернуться на лед и еще показать всем класс!

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