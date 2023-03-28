Африкантова — о драках с Капаклы: «Сказала, что упала в ванной... Рома тащил меня по полу»

Марина Африкантова в stories микроблога ответила на анонимный вопрос подписчицы, рассказав правду о браке с Романом Капаклы. Супруги подали на развод. Участник «Дома-2» прямо под носом жены крутил роман с Татьяной Мусульбес.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

И теперь Африкантова не видит смысла умалчивать о тех скандалах, которые случались у них в браке. Она подтвердила, что муж поднимал на нее руку.