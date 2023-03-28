Африкантова — о драках с Капаклы: «Сказала, что упала в ванной... Рома тащил меня по полу»

Африкантова о драках с Капаклы: «Сказала, что упала в ванной... Рома тащил меня по полу»

Марина Африкантова и Роман Капаклы. Фото: соцсети

Звезда проекта «Дом-2» показала жуткие ссадины.

Марина Африкантова в stories микроблога ответила на анонимный вопрос подписчицы, рассказав правду о браке с Романом Капаклы. Супруги подали на развод. Участник «Дома-2» прямо под носом жены крутил роман с Татьяной Мусульбес.

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И теперь Африкантова не видит смысла умалчивать о тех скандалах, которые случались у них в браке. Она подтвердила, что муж поднимал на нее руку.

«Ваша мама говорит, что Рома вас бил иногда... Неужели это правда?» — спросила у Африкантовой одна из ее поклонниц.

«Да! Я тогда выставила сторис и сказала, что упала в ванной. На самом деле Рома тащил меня по полу», — ответила звезда телестройки.

Марина Африкантова обвинила Романа Капаклы в побоях. Фото: личный архив

Ко всему прочему, она показала и жуткую ссадину в подтверждении своих слов о рукоприкладстве в семье.

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