Африкантова — о драках с Капаклы: «Сказала, что упала в ванной... Рома тащил меня по полу»

Марина Африкантова в stories микроблога ответила на анонимный вопрос подписчицы, рассказав правду о браке с Романом Капаклы. Супруги подали на развод. Участник «Дома-2» прямо под носом жены крутил роман с Татьяной Мусульбес.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
И теперь Африкантова не видит смысла умалчивать о тех скандалах, которые случались у них в браке. Она подтвердила, что муж поднимал на нее руку.
«Ваша мама говорит, что Рома вас бил иногда... Неужели это правда?» — спросила у Африкантовой одна из ее поклонниц.
«Да! Я тогда выставила сторис и сказала, что упала в ванной. На самом деле Рома тащил меня по полу», — ответила звезда телестройки.
Марина Африкантова обвинила Романа Капаклы в побоях. Фото: личный архив
Ко всему прочему, она показала и жуткую ссадину в подтверждении своих слов о рукоприкладстве в семье.