«Храни тебя Господь»: Гузеева поздравила единственную дочь с 23-летием: как выглядит Леля

Лариса Гузеева, как и любая мать, гордится своими детьми. У ведущей программы «Давай поженимся!» на Первом канале есть взрослый сын Георгий, ему 32 года. Особую нежность звезда кино питает к своей единственной дочери Ольге Бухаровой, которая внешне, как две капли воды похожа на свою красавицу маму в молодости.
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28 марта Леля отмечает день рождения. По случаю 23-летия наследницы Лариса Гузеева поделилась в личном микроблоге редким фото дочки-именинницы, пожелав ей счастья.
«С днем рождения, моя девочка! Храни тебя Господь! Не знай горя и разочарований... Верных друзей и большой любви! Я рядом», - отметила Гузеева.
Дочка Лариса Гузеевой - Леля. Фото: личный архив
В одном из интервью Лариса Гузеева призналась, что растила сына в строгости. И часто закатывала ему скандалы, когда тот был еще подростком. Телеведущая призналась, что до сих пор корит себя за те поступки.