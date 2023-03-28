«Храни тебя Господь»: Гузеева поздравила единственную дочь с 23-летием: как выглядит Леля

Лариса Гузеева, как и любая мать, гордится своими детьми. У ведущей программы «Давай поженимся!» на Первом канале есть взрослый сын Георгий, ему 32 года. Особую нежность звезда кино питает к своей единственной дочери Ольге Бухаровой, которая внешне, как две капли воды похожа на свою красавицу маму в молодости.

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28 марта Леля отмечает день рождения. По случаю 23-летия наследницы Лариса Гузеева поделилась в личном микроблоге редким фото дочки-именинницы, пожелав ей счастья.