Клава Кока обмотала бедра драпировкой: сверху тесно, снизу болтается

Певица Клавдия Высокова, наиболее знаменитая как Клава Кока, постоянно экспериментирует с одеждой. На этот раз красотка выбрала прикид с намеком на образ невесты, но не все подписчики его оценили положительно.

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Молочно-белое платье оказалось сложносочиненным, верх тесно сжимал бюст звезды, а низ болтался. Бедра певицы были как будто обернуты длинной тканью, конец которой свободно свисал вниз.

За счет объемной драпировки низ Клавы стал шире, даже самой певице от этого стало как будто бы некомфортно – звезда даже стала прикрываться сумочкой. Только этим жестом она все сильнее притягивала внимание зрителей к бедрам.