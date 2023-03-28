Бузова в майке-алкоголичке порезвилась среди мужчин: отсутствие нижнего белья – не помеха

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В перерывах между спектаклями Бузова находит время подурачиться. Компанию ей составляют партнеры по сцене. Вместе с ними она вышла на связь в своем микроблоге, при этом внешний вид артистки был далек от сценического.

Ольга предстала в майке-алкоголичке и объемных джогерах. При этом, она не постеснялась снова отказаться от нижнего белья, хотя буквально вчера была в бюстгальтере, что страстно демонстрировала фолловерам.