Бузова в майке-алкоголичке порезвилась среди мужчин: отсутствие нижнего белья – не помеха

Ольга Бузова.

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Звезда улетела на гастроли.

Певица и телеведущая Ольга Бузова – еще и театральная актриса. Она выступает в антрепризе «Мужчина нарасхват» несколько лет, этой весной ее гастроли возобновились. Сейчас артистка готовится блистать на пермской сцене.

Ольга Бузова. Фото: соцсети 

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В перерывах между спектаклями Бузова находит время подурачиться. Компанию ей составляют партнеры по сцене. Вместе с ними она вышла на связь в своем микроблоге, при этом внешний вид артистки был далек от сценического.

Ольга предстала в майке-алкоголичке и объемных джогерах. При этом, она не постеснялась снова отказаться от нижнего белья, хотя буквально вчера была в бюстгальтере, что страстно демонстрировала фолловерам.

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