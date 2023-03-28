Бузова в майке-алкоголичке порезвилась среди мужчин: отсутствие нижнего белья – не помеха

Певица и телеведущая Ольга Бузова – еще и театральная актриса. Она выступает в антрепризе «Мужчина нарасхват» несколько лет, этой весной ее гастроли возобновились. Сейчас артистка готовится блистать на пермской сцене.
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
В перерывах между спектаклями Бузова находит время подурачиться. Компанию ей составляют партнеры по сцене. Вместе с ними она вышла на связь в своем микроблоге, при этом внешний вид артистки был далек от сценического.
Ольга предстала в майке-алкоголичке и объемных джогерах. При этом, она не постеснялась снова отказаться от нижнего белья, хотя буквально вчера была в бюстгальтере, что страстно демонстрировала фолловерам.