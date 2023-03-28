Ани Лорак продает на свой московский концерт билеты по 600 тысяч рублей: половина уже раскуплена!

Певица Ани Лорак весь последний год хранила молчание, не давала концертов и жила за пределами России, лишь тайно посещая Москву, чтобы увидеться с друзьями. Например, ее случайно засветил Филипп Киркоров на одной из своих пирушек, вопреки желанию самой гостьи остаться незамеченной.
Цена билетов на концерт Лорак. Скриншот сcrocus-hall.ru сайта
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Но этой весной Лорак решила вернуться на российскую сцену. Правда, пока не очень успешно. Ее апрельский концерт в Краснодаре был отменен, инициативу проявил мэр города.
Тем временем, осенью у Лорак состоится грандиозное шоу на сцене московского Crocus City Hall. Билеты вовсю продаются, и цена на некоторые места просто зашкаливающая – 600 тысяч рублей. И половина уже раскуплена.
«27 сентября поп-дива Ани Лорак презентует эксклюзивную концертную программу в свой день рождения на сцене Crocus City Hall», - начинается анонс мероприятия. А затем для тех, кто не в курсе, перечислены достижения артистки и ее вокальные данные.