Ани Лорак продает на свой московский концерт билеты по 600 тысяч рублей: половина уже раскуплена!

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Но этой весной Лорак решила вернуться на российскую сцену. Правда, пока не очень успешно. Ее апрельский концерт в Краснодаре был отменен, инициативу проявил мэр города.

Тем временем, осенью у Лорак состоится грандиозное шоу на сцене московского Crocus City Hall. Билеты вовсю продаются, и цена на некоторые места просто зашкаливающая – 600 тысяч рублей. И половина уже раскуплена.