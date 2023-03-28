«Что кинул он в краю родном?: Поплавская требует от «свалившего» Козловского обозначить свою позицию

Актриса Яна Поплавская на днях ополчилась на Данилу Козловского и его новую пассию Оксану Акиньшину, обвинив в бегстве из страны. По мнению звезды, парочка «свалила» в США, это так вывело «Красную шапочку» из себя, что она разразилась гневной тирадой в адрес актера и режиссера. Притом что Козловский продолжает выступать на московской и питерской сценах.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Но Поплавская не собирается останавливаться. Теперь Яна требует у актера обозначить свою позицию относительно происходящего, а также задает ему неудобные вопросы в Telegram.