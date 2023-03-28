Новости шоу-бизнеса: Петров засветил обручальное кольцо на пальце, Винер оспорила свое отстранение, концерты Меладзе отменили

Петров засветил кольцо на пальце

Завидный холостяк отечественного кинематографа Александр Петров засветил кольцо на том самом пальце. Он пришел в МХТ им. Чехова на Премию театра, был без своей избранницы Стаси Милославской, но зато окольцованным. Прятать непростое украшение он не пытался. Тут же в Сети поползли слухи, что артист тайно сыграл свадьбу с любимой.

Винер оспорила свое отстранение

Легендарный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер на два года была отстранена от работы решением дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики. Однако в понедельник, 27 марта, стало известно, что Ирина Александровна это решение оспорила.

Меладзе отменили в Сибири

Концерты Валерия Меладзе в Сибири не состоятся. Артист собирался заработать в Кемерове (27 апреля), Барнауле (29 апреля) и Новосибирске (20 апреля). Однако, организаторы подтвердили, что ни один из запланированных концертов не состоится.

Беременная Брутян не может ходить

Зепюр Брутян беременна первенцем от Павла Прилучного. И года не прошло со свадьбы, а актриса вот-вот родит. Накануне она пожаловалась, что не может ходить – прогулки даются ей с трудом, она уже на сносях.

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