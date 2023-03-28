Не спит, познает мир: Фахрийе Эвджен засняла младшего сынишку на прогулке – крохе скоро три месяца

Актриса из турецкого сериала «Королек – птичка певчая» Фахрийе Эвджен этой зимой снова стала мамой. Вторым ребенком у нее тоже оказался мальчик, его назвали Керем. Звезда никак не комментировала пополнение, лишь раскрыла пол новорожденного. А теперь решила впервые показать подросшего кроху.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Звездная мамочка отправилась с малышом на прогулку. Сынок явно не спал и рассматривал окружающий мир, а сжатая в кулачок рука виднелась из коляски и умилила не только саму Эвджен, но и ее подписчиков – кадр актриса разместила в Сети.

Отцом ребенка является кумир миллионов россиянок, турецкий актер Бурак Озчивит. Звезда «Великолепного века» женат на Эвджен с 2017 года, их старшему сыну Карану – четвертый год.