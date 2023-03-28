Треугольник крупным планом: Ирина Шейк похвасталась зоной бикини в крошечных стрингах – ниточки впиваются

Звезда мировых подиумов Ирина Шейк начала свой долгожданный отпуск красиво. Она поделилась в Сети кадрами в мини-бикини, от которых у фанатов голова пошла кругом. Лестные комплименты и яркие эпитеты в адрес супермодели летят со всех уголков земного шара.

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Еще бы, ведь Шейк никогда не стеснялась откровенных нарядов и ракурсов. А теперь и вовсе показала зону бикини крупным планом. Она выбрала маленький купальник, стринги от которого с геометричным вырезом и ниточками впились в кожу, сияющую в лучах солнца.