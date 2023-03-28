Илана из «Уральских пельменей» в купальнике тесно прижалась к скалам: загорелыми чреслами вперед

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева обладает фигурой на зависть. Ей удается выбирать наряды, подчеркивающие красоту и стройность, а иногда актриса не скупится на фото в бикини. Пока муж не видит, шутят фолловеры в Сети.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На этот раз Илана достала из фотоархивов кадры с отдыха на курорте. Звезда в черном монокини расположилась у скал, тесно прижавшись к камням. Съемка была снизу, от такого ракурса ноги Иланы визуально оказались длиннее, а на первом плане оказались загорелые чресла. Взбудораженные фанаты не поскупились на лестные эпитеты и приподняли красотке настроение.