Юлия Ефимова в юбке с разрезом до бедра показала красивый изгиб: дива в лучах заката

Пловчиха Юлия Ефимова давно обосновалась в США, куда уезжала, чтобы тренироваться. Однако, уже год спортсменка нигде не выступает, и поклонники подозревают, что девушка завершила карьеру. Сама «золотая рыбка» не торопится с заявлениями, а держит паузу.

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Зато личная жизнь красотки бьет ключом. Нет-нет, замуж она вроде бы не собирается, но с друзьями практически не расстается – вечеринки, путешествия, игры сейчас составляют большую часть жизни пловчихи. На очередной выход в свет Ефимова нарядилась в яркий комплект, состоящий из топа на тонких бретельках и юбки миди с разрезом до бедра, оголившим красоту сбоку.

Юлия красиво позировала на закате, эффектно блеснув изгибами спортивной фигуры. Подписчики усыпали любимицу комплиментами.