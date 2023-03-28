«Нужно менять профессию»: судьбу оскандалившейся Лорак предсказал музыкальный критик

Певица Ани Лорак на днях сделала заявления после длительного молчания и увиливаний. Артистка подчеркнула свое происхождение и дала понять, что помогала соотечественникам всегда и не прекращает это делать до сих пор.
Подписчики в Сети уличили ее в попытке усидеть на двух стульях, ведь она собралась на гастроли по России. Мэр Краснодара предпринял меры по отмене ее выступления в городе, и, судя по всему, его примеру последуют многие власти в регионах.
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Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает, что Лорак придется туго. И допустил даже окончание ее карьеры. И напомнил про других артистов, которые были звездами у нас, но отвернулись от страны и быстро сдулись за границей в последний год.
«Прежде всего, это рынок, для которого они создавали и создают свое творчество. Основной зритель, зритель, который платит за их творчество, живет именно в России, никаким европейцем или жителями других стран его не заменить. Если артист отказывается от нашего рынка, то, по сути, ему нужно менять профессию», - объяснил эксперт сайту News.ru