«Нужно менять профессию»: судьбу оскандалившейся Лорак предсказал музыкальный критик

Певица Ани Лорак на днях сделала заявления после длительного молчания и увиливаний. Артистка подчеркнула свое происхождение и дала понять, что помогала соотечественникам всегда и не прекращает это делать до сих пор.

Подписчики в Сети уличили ее в попытке усидеть на двух стульях, ведь она собралась на гастроли по России. Мэр Краснодара предпринял меры по отмене ее выступления в городе, и, судя по всему, его примеру последуют многие власти в регионах.

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Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает, что Лорак придется туго. И допустил даже окончание ее карьеры. И напомнил про других артистов, которые были звездами у нас, но отвернулись от страны и быстро сдулись за границей в последний год.