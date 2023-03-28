Рудова упаковала пышность в заниженное декольте на кулиске: обманула гравитацию!

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова вернулась из отпуска, который снова провела в Дубае. Актриса отдыхала в одном из фешенебельных отелей на краю Персидского залива и регулярно делилась летними кадрами. Но у нее осталось еще немало неопубликованного, и оказавшись дома, красотка принялась делиться воспоминаниями.

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Кадр актрисы в красном платье в черную крапинку очень быстро стал одним из любимых у поклонников. Наталья позирует в лучах солнца, а на первый план выходит ее умопомрачительное декольте на кулиске. Заниженная линия платья в этом месте едва прикрывает прелести, которым не страшна никакая гравитация, несмотря на то что в этот раз Рудова отказалась от бюстгальтера.