«Роман постоянно в сознании»: Костомарова готовят к протезированию

Судя по новостям из больницы, где третий месяц находится фигурист Роман Костомаров, дела у чемпиона идут все лучше. Спортсмена отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он дышит сам. Трахеостому убрали, все необходимые операции позади, ситуация полностью стабилизирована. Теперь впереди протезирование, и Костомарова начали готовить к следующему этапу.

«Сейчас проводится общий мониторинг с тем, чтобы убедиться, что ситуация полностью стабилизирована и можно переходить к следующему этапу лечения — подготовке Костомарова к протезированию. Роман постоянно находится в полном сознании и мотивирован на то, чтобы начать реабилитацию», - передает слова источника в больнице сайт RT.

Костомаров, напомним, перенес несколько операций по ампутации на руках и ногах. Все из-за некроза, развившегося на фоне сепсиса. По последним данным, совсем недавно врачи чистили ему левую руку.

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