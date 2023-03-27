«Жду, когда выйду из декрета»: беременная Брутян в смелом платье блеснула «налившимся» декольте перед Прилучным

Примечательно, что Брутян еще в январе появлялась на публике и даже играла с мужем в театре, но с недавних пор она ушла в декретный отпуск. Актриса находится уже на последних сроках беременности. Она 27 марта сообщила, что отмечает День театра.

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В соцсети Зепюр выложила кадры, на которых играет на сцене в черном платье с глубоким декольте. Она засветила свои прелести. Также звезда показала умилительное фото, где красуется за столом с Прилучным. Поклонники восхитились тем, как выглядит жена актера.