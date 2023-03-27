«Жду, когда выйду из декрета»: беременная Брутян в смелом платье блеснула «налившимся» декольте перед Прилучным

Зепюр Брутян уже давно стала актрисой. В 2022 году она вышла замуж за Павла Прилучного. Звезда сериала «Мажор» признался, что очарован своей избранницей и буквально после первого свидания попросил ее руки. А не так давно влюбленные перестали скрывать, что ждут пополнения. Звезда в 27 лет впервые готовится стать мамой.
Примечательно, что Брутян еще в январе появлялась на публике и даже играла с мужем в театре, но с недавних пор она ушла в декретный отпуск. Актриса находится уже на последних сроках беременности. Она 27 марта сообщила, что отмечает День театра.
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В соцсети Зепюр выложила кадры, на которых играет на сцене в черном платье с глубоким декольте. Она засветила свои прелести. Также звезда показала умилительное фото, где красуется за столом с Прилучным. Поклонники восхитились тем, как выглядит жена актера.
Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети звезды
«Поздравляю всех причастных с Днем театра! В этом году мне удалось снова выйти на театральную сцену и почувствовать магию. Театр - это настоящее искусство, в котором объединены усилия множества людей и невероятная энергия, которую я была счастлива вновь ощутить. С нетерпением жду, когда выйду из декрета, и снова зажигать», – написала Зепюр.