Рудова прямо в постели показала свои «бугры страсти»: когда лифчик не по размеру

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Примечательно, что на этот раз Рудова поделилась своим утренним фото. Она покрасовалась в постели в нижнем белье. Актриса обнажила упругую грудь в слишком маленьком лифчике. Она наклонилась ближе к камере.

Поклонники были впечатлены такими видами. Многие поразились тому, какие округлые формы у Натальи.