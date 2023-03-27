Рудова прямо в постели показала свои «бугры страсти»: когда лифчик не по размеру

Наталья Рудова уже давно стала известной актрисой. Она продолжает сниматься в фильмах и сериалах. В свои 39 лет блондинка прикладывает силы, чтобы оставаться в форме. Она носит короткие юбки и зачастую оголяется для кино. Сама звезда сериала «Татьянин день» находит в себе изъяны и все чаще отказывается играть роковых красавиц.
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Примечательно, что на этот раз Рудова поделилась своим утренним фото. Она покрасовалась в постели в нижнем белье. Актриса обнажила упругую грудь в слишком маленьком лифчике. Она наклонилась ближе к камере.
Поклонники были впечатлены такими видами. Многие поразились тому, какие округлые формы у Натальи.
«Ну прям нет слов», «Лифчик вот-вот лопнет», «Ой, что за красота», «Вы даже утром выглядите идеально», «Ой, что за нимфа», — стали писать подписчики.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды