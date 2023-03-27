Яна Кошкина в мини-бикини легла на мокрый песочек: водичка обласкала «сдобу» (горячее фото)

Яна Кошкина уже давно стала популярной персоной. Она снимается в кино и шоу, а также раньше была ведущей проекта «Короли фанеры» с Павлом Прилучным. Актриса в свои 32 года скрывает личную жизнь. Однако она обладает такой эффектной внешностью, что никогда не остается без мужского внимания.
Недавно Яна вернулась к работе после отпуска. Она снимается в новых проектах. Но актриса не перестает публиковать кадры, которые были сделаны на Мальдивах. На этот раз она показала, как в мини-бикини нежилась на песке. Брюнетка подставила свой тыл солнцу. Вода омывала ее прелести, пока Кошкина принимала солнечные ванны.
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Яна Кошкина. Фото: соцсети звезды
На этот раз поклонники осыпали комплиментами артистку.
«Ох, какая грация», «Идеальная фигура», «Именно так надо жарить булочки», «В прозрачной водичке особенно хороша», «Кто же сделал это горячее фото», «Когда формы просто бесподобные», «Ой, что за богиня», — стали писать пользователи Сети.