Яна Кошкина в мини-бикини легла на мокрый песочек: водичка обласкала «сдобу» (горячее фото)

Недавно Яна вернулась к работе после отпуска. Она снимается в новых проектах. Но актриса не перестает публиковать кадры, которые были сделаны на Мальдивах. На этот раз она показала, как в мини-бикини нежилась на песке. Брюнетка подставила свой тыл солнцу. Вода омывала ее прелести, пока Кошкина принимала солнечные ванны.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».