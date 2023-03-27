Мужчина даже встал на колени: Бузова в лифчике обнажила пышные полушария груди прямо на сцене

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она успевает ездить на съемки, давать концерты и играть в театре. В свои 37 лет актриса мечтает о семье. А пока она не перестает следить за фигурой. В прошлом году телеведущая поправилась. Однако поклонники считают, что она стала выглядеть еще более привлекательно.
На этот раз Ольга отправилась на гастроли. Она приехала с труппой в Екатеринбург. Артистка приняла участие в спектакле «Мужчины нарасхват». Она поделилась кадрами из гримерки. Телеведущей сделали непривычный макияж и укладку с хвостом. Она облачилась в юбку-футляр и лифчик с кружевами. Бузова обнажила пышные полушария груди.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»
Когда звезда танцевала на сцене, ее коллеги даже встали на колени. Постановка вызвала восторг у зрителей. Поклонники поразились тому, как выглядит артистка, которая на месяц уезжала в Африку.
«Ну прям мамасита», «Любимый образ», «Лифчик стал на пару размеров больше», «Чудеса пуш-ап?», «Как мужчины обомлели», — стали писать в Сети.