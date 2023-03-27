Мужчина даже встал на колени: Бузова в лифчике обнажила пышные полушария груди прямо на сцене

На этот раз Ольга отправилась на гастроли. Она приехала с труппой в Екатеринбург. Артистка приняла участие в спектакле «Мужчины нарасхват». Она поделилась кадрами из гримерки. Телеведущей сделали непривычный макияж и укладку с хвостом. Она облачилась в юбку-футляр и лифчик с кружевами. Бузова обнажила пышные полушария груди.

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