«Нагиев уже оценил?»: 36-летняя Горбань в тугих лосинах козырнула изящными формами в деревне

Недавно Горбань улетела с семьей на Шри-Ланку. Она то и дело публикует фото, на которых красуется в купальнике. Актриса восхищает поклонников безупречными формами, но некоторые обвиняли ее в фотошопе. На этот раз блондинка покрасовалась в кроп-топе и тугих лосинах. Она решила козырнуть изящными формами.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».