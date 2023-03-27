«Нагиев уже оценил?»: 36-летняя Горбань в тугих лосинах козырнула изящными формами в деревне

Мария Горбань уже давно снимается в кино. Она прославилась, когда снялась в сериале «Кухня». Актриса так убедительно сыграла жену Дмитрия Нагиева, что многие долго считали их парой. Однако блондинка в настоящей жизни счастлива в браке с фотографом Кириллом Зоткиным. Она подарила ему сына Нилана. А от прошлых отношений у нее есть дочка Стефания.
Недавно Горбань улетела с семьей на Шри-Ланку. Она то и дело публикует фото, на которых красуется в купальнике. Актриса восхищает поклонников безупречными формами, но некоторые обвиняли ее в фотошопе. На этот раз блондинка покрасовалась в кроп-топе и тугих лосинах. Она решила козырнуть изящными формами.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Спортивное утро в деревне», — написала Мария.
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие отметили, что она выглядит моложе своих лет.
«Ого, какая лань», «Нагиев уже оценил?», «Шикарная», «Так бы всем выглядеть», «Богиня», «Ох, что за фигурка», — стали писать в Сети.