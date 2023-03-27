Александр Петров впервые продемонстрировал обручальное кольцо, спровоцировав слухи о тайной свадьбе

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Не так давно появились слухи, что пара распалась. Петров долгое время не выходил в свет с возлюбленной. А 27 марта он пришел в МХТ им. Чехова на Премию художественного театра. Актер снова был без спутницы, но одна деталь всех поразила. Александр не стал прятать обручальное кольцо, которое появилось на его пальце.

Однако он не стал делиться подробностями из личной жизни. В СМИ распространились слухи о том, что артист тайно сыграл свадьбе с избранницей, пишет People Talk.