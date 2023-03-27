Рудова в мини-бикини обнажила свои округлые формы: засветила интимный пирсинг на пляже

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Она стала одной из самых известных актрис в стране. Блондинка прославилась, когда снялась в сериале «Татьянин день». Примечательно, что она в свои 39 лет следит за фигурой. Артистка не перестает носить смелые наряды. Поклонники не перестают удивляться тому, что она еще не замужем.
Недавно Рудова улетела в Дубай. Пока она скрывает, с кем проводит время. Актриса каждый день загорает на пляже. Она без стеснения обнажается на публике. На этот раз блондинка в мини-бикини нежного цвета блеснула своими округлыми формами. Она едва прикрыла грудь и показала плоский животик с пирсингом в пупке.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Рудова призналась, что избавляться от сережки в пупке не собирается. Она намерена и дальше носить необычное украшение. Многие поклонники были удивлены. Актриса получила не только комплименты, но и критику.
«Вам словно 18 лет», «Пирсинг молодит», «В вашем возрасте это смешно выглядит», «Какие формы», — стали писать в Сети.