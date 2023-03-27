Рудова в мини-бикини обнажила свои округлые формы: засветила интимный пирсинг на пляже

Недавно Рудова улетела в Дубай. Пока она скрывает, с кем проводит время. Актриса каждый день загорает на пляже. Она без стеснения обнажается на публике. На этот раз блондинка в мини-бикини нежного цвета блеснула своими округлыми формами. Она едва прикрыла грудь и показала плоский животик с пирсингом в пупке.

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