«Ох, какой спелый налив»: Ирина Пегова в платье с ошеломительным декольте сверкнула «ложбинкой греха»:

Ирина Пегова уже давно строит карьеру в кино. Она снялась в сериале «Акушерка», а также в фильмах «Зоя», «Адмиралъ». Примечательно, что актриса также блистала в телевизионных шоу. Недавно она удивила поклонников тем, как сильно похудела. Артистка после «Ледникового периода» решила поработать над фигурой.
На этот раз Пегова решила поделиться новыми кадрами. Она покрасовалась в черном платье с кружевом. Актриса подчеркнула свои формы. Блондинка сделала акцент на очень глубоком декольте. Она не стала прятать эротичный лифчик. Ирина кокетливо засветила свою округлую грудь, показав «ложбинку греха».
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Пегова. Многие осыпали ее комплиментами.
«Какая красотка», «Вы эталон женщины! И коня остановит! И себя в обиду не даст», «Ирочка, платья с декольте очень идут! Сразу такая миниатюрненькая становитесь», «Ух ты! Шикарно!», «Ох, какой спелый налив», «Вы такая обворожительная, и такая молодая», — стали писать подписчики.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды