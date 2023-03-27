«Ох, какой спелый налив»: Ирина Пегова в платье с ошеломительным декольте сверкнула «ложбинкой греха»:

На этот раз Пегова решила поделиться новыми кадрами. Она покрасовалась в черном платье с кружевом. Актриса подчеркнула свои формы. Блондинка сделала акцент на очень глубоком декольте. Она не стала прятать эротичный лифчик. Ирина кокетливо засветила свою округлую грудь, показав «ложбинку греха».

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